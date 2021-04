Rettet der EU-Impfpass unseren Sommerurlaub?

In den Niederlanden enden heute die Ausgangsbeschränkungen. Geschäfte dürfen unter Auflagen wieder Kunden empfangen, die Außenbereiche und Terrassen von Gaststätten öffnen wieder. Auch in Österreich ist geplant, am 19. Mai viele Bereiche wieder zu öffnen. Eines der Ziele der Corona-Lockerungen: Der Tourismus dort soll wieder anlaufen. In Frankreich denkt Präsident Emmanuel Macron laut über Öffnungen ab Mitte Mai nach.

Die Nachbarländer lockern - und sie locken. Derzeit bestehen zwar weiterhin Reisebeschränkungen. So müssen Deutsche bei der Einreise einen aktuellen Corona-Test nachweisen, wer länger bleiben will, muss fünf Tage in Quarantäne. Doch das Ziel ist klar: Bis zu den Sommerferien sollen Reisen wieder einfacher möglich sein.