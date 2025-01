Es ist Tradition, dass es in den USA auch einen Gebetsgottesdienst zur Amtsübernahme des Präsidenten gibt. In der National Cathedral in Washington nahmen deshalb jetzt Präsident Donald Trump und sein Gefolge auf den Holzbänken Platz, um zu beten und Geistlichen zuzuhören.

Die anglikanische Bischöfin Mariann Edgar Budde nutzte die Chance, um dem neuen US-Präsidenten ins Gewissen zu reden. Bei ihrer Predigt appellierte sie an Trump, keine Abschiebungen illegaler Einwanderer anzuordnen.

Mehrheit der Einwanderer keine Kriminellen

Auch wenn die Menschen keine Staatsbürger seien und nicht über die erforderlichen Papiere verfügten, bestehe die überwiegende Mehrheit der Einwanderer nicht aus Kriminellen. "Sie zahlen Steuern und sind gute Nachbarn. Sie sind treue Mitglieder unserer Kirchen und Moscheen, Synagogen und Tempel", sagte Budde.

"Ich bitte Sie um Erbarmen, Herr Präsident, mit denjenigen in unseren Gemeinden, deren Kinder Angst haben, dass ihnen ihre Eltern weggenommen werden." Mariann Edgar Budde, Bischöfin

Mit Blick auf LGBTQI+-Menschen in den USA sagte Budde: " Im Namen unseres Gottes bitte ich Sie, haben Sie Erbarmen mit den Menschen in unserem Land, die jetzt Angst haben. " In Familien in den USA, auch republikanischen, fürchteten nun schwule, lesbische und transsexuelle Kinder um ihr Leben. In seiner Antrittsrede am Montag hatte Trump erklärt, dass künftig in den USA nur noch zwei Geschlechter anerkannt werden.

Massenabschiebungen und Notstand gegen Migration

Trump ist seit Montag Präsident der USA. Es ist seine zweite Amtszeit. In seiner Antrittsrede kündigte er an, " Millionen und Abermillionen krimineller Ausländer " abschieben zu lassen. Später erließ er Dekrete, um die geplante Massenabschiebung von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis in Gang zu setzen.

Nur wenige Stunden nach Amtsantritt rief er an der Grenze zu Mexiko den Notstand aus und befahl der Armee, die Grenze zu überwachen. Trumps Grenzschutzbeauftragter Tom Homan kündigte an, sofort mit der Fahndung nach illegal Eingewanderten zu beginnen, vor allem nach Straftätern. Gleichzeitig machte er klar, dass auch Migranten, die keine Straftaten begangen haben, abgeschoben werden sollen. Trump erlaubt Einwanderungsbehörden, Menschen auch in Kirchen, Schulen und Krankenhäusern aufzugreifen.