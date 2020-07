Ohne Erfolg beim EU-Gipfel sind Jobs in NRW bedroht

1,8 Billionen Euro: So hoch soll der Haushalt der EU für die nächsten sieben Jahre werden, über den die Staats- und Regierungschefs ab heute (Freitag, 17.07.2020) und in den nächsten Tagen in Brüssel verhandeln. Eine Zahl mit elf Nullen also - das ist ein Rekordhaushalt. Ein knappes Drittel davon soll als Corona-Hilfe an besonders betroffene Staaten gehen, also an Italien, Spanien oder Portugal. Ob als Zuschuss oder Kredit, ist noch heftig umstritten. Aber was haben die Menschen in NRW davon, wenn Brüssel großzügig ist?