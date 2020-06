Wie steht es um die Digitalisierung in NRW?

Eine internationale Studie kam 2018 zu dem Ergebnis, dass die schulische IT -Ausstattung in NRW "als weit unterdurchschnittlich anzusehen " ist. Eine repräsentative Schulleiter-Befragung für den Verband Bildung und Erziehung ( VBE ) kommt 2020 zu dem Schluss, dass 60 Prozent der NRW -Schulen nicht in allen Räumen Breitband-Internet und WLAN hätten. Ebenso mangelte es an Tablets und Smartphones. Teilweise bringen Lehrer und Schüler ihre eigenen Geräte in den Unterricht mit. "Corona macht diesen Mangel jetzt noch spür- und sichtbarer ", so VBE -Landeschef Stefan Behlau.

NRW -Schulen berichteten zudem, dass einigen Schützlingen nur ihr Handy zur Verfügung steht, um online Inhalte abzurufen. Aber: Die Krise beschleunigt das digitale Lehren um vier oder fünf Jahre, schätzt WDR-Bildungsexperte Armin Himmelrath.