Zum Amt in Corona-Zeiten: Wie es mit Ausweis und Co klappt

Landesregierung will E -Government -Gesetz anpassen

Solche Zustände wünscht sich die Landesregierung in allen Kommunen im Land. " Der Transformationsprozess innerhalb der Verwaltung muss daher beschleunigt werden und möglichst viele Bereiche umfassen ", heißt es in einem Gesetzesentwurf zur Änderung des E -Government-Gesetzes, zu dem der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation sowie der Wissenschaftsausschuss am Donnerstag (14.05.2020) Sachverständige anhören.