Öffnungen in NRW: Diese Kreise und Städte wollen Modellregionen werden

Shoppen gehen, im Café sitzen, Restaurants besuchen – das könnte in NRW bald in ausgewählten Regionen wieder möglich sein. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte Öffnungsprojekte " schnell nach Ostern " in fünf oder sechs Modellregionen an. Dort sollen dann einige Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Das Ziel: Es soll geprüft werden, inwieweit strikte Testkonzepte ein normaleres Leben ermöglichen könnten – trotz der laufenden dritten Welle.

Was genau in den Regionen gelockert wird, steht noch nicht im Detail fest. Laschet nannte beispielsweise Besuche von Kinos, Sport- oder Kulturveranstaltungen. Einige Kreise und Städte aus NRW haben sich bereits beworben.

NRW-Kreise und Städte geben Bewerbung ab

Nach WDR -Informationen haben sich bislang sechs Kreise und sieben Städte beim Land gemeldet, um eine Modellregion zu werden.

Höxter hat als einer der ersten Kreise seine Bewerbung abgegeben. Mit einem Inzidenzwert von unter 50, der digitalen Kontaktnachverfolgung über die LUCA-App und überdurchschnittlich vielen Testungen macht sich Landrat Michael Stickeln Hoffnungen: „ Wir wünschen uns, dass sich unsere Gastronomie, die Kulturbranche und Fitnessstudios wieder der Normalität nähern dürfen ."

Auch die Kreise Coesfeld, Warendorf, Recklinghausen, Düren und Heinsberg haben Interesse angemeldet. In Heinsberg wollen sie sich ein Beispiel an der süddeutschen Stadt Tübingen nehmen, die bereits Maßnahmen gelockert hat und dafür zum Beispiel selbst in der Fußgängerzone Tests anbietet.