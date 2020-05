Coronavirus trifft Arme besonders

Erntehelfer gehen auf die Straße

Seitdem geht die Angst um bei Werk- und Saisonarbeitern in NRW - und die Arbeiter gehen auf die Straße. Am Montag (18.05.2020) haben 50 Erntehelfer eines Spargelhofs in Bornheim demonstriert, um auf Hygienemängel in den dicht gedrängten Baucontainern aufmerksam zu machen. Dort sollen 240 Erntehelfer in beengten Verhältnissen untergebracht seien, teils zu viert oder zu fünft auf einem Zimmer.