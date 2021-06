Delta-Variante als Gefahr im Urlaub: Wie verbreitet ist die Mutante?

Skandinavien noch weitgehend Delta-frei

Vergleichsweise viele Sequenzierungen wurden in Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich, Norwegen und Dänemark durchgeführt. Dort dürften die Angaben zur Verbreitung also entsprechend fundierter sein. In Spanien liegt der Anteil derzeit bei 11,4 Prozent, in Frankreich bei 8,4. Belgien liegt nahezu gleichauf mit Deutschland bei 6,5 Prozent. Am seltensten taucht die Variante den Daten zufolge in Skandinavien auf: Norwegen liegt bei 1,3 Prozent, Dänemark bei 0,7 Prozent. Interessant dabei: In Dänemark wurden mit 4.480 die mit Abstand meisten Proben genommen.

Großbritannien ist seit 21. Mai "Virusvariantengebiet"

Am weitesten in Europa verbreitet ist die Delta-Variante derzeit in Großbritannien. Dort liegt ihr Anteil inzwischen bei 87 Prozent. Laut Experten sind die hohen Zahlen dort vor allem auf Reisende zurückzuführen, die die Variante aus Indien mitgebracht haben. Wegen der hohen Zahl der Fälle hat die Bundesregierung Großbritannien am 21.5. zum "Virusvariantengebiet" erklärt. Wer von dort kommt. muss 14 Tage in Quarantäne, eine vorzeitige "Freitestung" ist nicht möglich.

Da die Sommerferien in NRW schon in knapp 2 Wochen beginnen, stellen sich natürlich viele Menschen die Frage, inwiefern ihr anstehender Urlaub von der Delta-Variante betroffen sein könnte. Da sich die Situation schnell ändern kann und die Anzahl der Sequenzierungen in den Ländern sehr unterschiedlich ist, lassen sich dazu aber derzeit keine verlässlichen Vorhersagen treffen.