Wie geht man mit Verschwörungstheoretikern um?

Auch am Wochenende haben in vielen Städten in NRW wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei mischen sich Kritiker der Corona-Beschränkungen und Rechtsextreme, Impfgegner oder Esoteriker. Das eine kann ein wichtiger Beitrag zur Debattenkultur in Deutschland sein - das andere sind oft Verschwörungstheorien.

Der WDR hat darüber mit Guilia Silberberger von der gemeinnützigen Organisation " Der goldene Aluhut " gesprochen, die seit 2014 die Verbreitung von Verschwörungstheorien im Netz verfolgt und bekämpft.