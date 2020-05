Corona-Demos in NRW: Wer protestiert da eigentlich?

Störungen und Gewalt von Rechtsextremen

Vor allem nutzen aber rechte und rechtsextreme Gruppierungen die Proteste für ihre Zwecke und zu Provokationen. Die Polizei Dortmund warnte bereits vor dem Wochenende vor "inszenierten Eskalationen" durch Rechtsextreme. Tatsächlich kam es am Samstag zu einer nicht genehmigten Versammlung in der Dortmunder Innenstadt, in deren Verlauf ein mutßmaßlich Rechtsextremer zwei WDR-Mitarbeiter angriff. Einer der beiden wurde dabei leicht am Kopf verletzt.