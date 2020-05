Corona-Verschwörungstheorien: "Viele suchen einen Schuldigen"

WDR: Ist das der Moment, an dem Bill Gates ins Spiel kommt?

Nocun: Im Bezug auf die Corona-Verschwörungsmythen: ja. Allerdings ist das auch etwas, das die meisten Erzählungen gemein haben. Sie ranken sich um einflussreiche Gruppen oder mächtige oder berühmte Menschen.

WDR: Aber warum ausgerechnet der Microsoft-Gründer?

Nocun: Das hängt mit einem Video zusammen, in dem Gates vor einigen Jahren davor warnte, dass es wieder eine Pandemie geben könnte. Gates, der sich mit der gemeinsamen Stiftung mit seiner Frau sehr im Bereich Impfungen engagiert, fasst in dem Video eigentlich nur die Erkenntnisse vieler Wissenschaftler zusammen. Damit will er zeigen, wie wichtig es ist, die WHO zu unterstützen und sich für eine neue Pandemie zu wappnen. Die Verschwörungsideologen behaupten aber, dass er das sagt, weil er weiß, dass eine Pandemie kommen wird. Eben, weil er sie selbst mit geplant hat.

WDR: Inwieweit wirkt sich dieses gemeinsame Feindbild auf die Zusammensetzung der Corona-Verschwörungstheoretiker aus?

Nocun: Das hat zur Folge, dass es passieren kann, dass bei einer Demo ein stramm rechtsextremer Reichsbürger, der das demokratische System in Deutschland stürzen will, neben einer Hausfrau und Mutter steht, die nicht will, dass ihre Kinder geimpft werden. Jeder nimmt die Mythen um das Coronavirus und knüpft sie an die bereits bestehenden Verschwörungserzählungen an.