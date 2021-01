Zahl der Todesfälle in NRW gestiegen: Sorge vor Coronavirus-Mutation

Allein im Dezember 2020 starben den Angaben zufolge 21.200 Menschen in NRW und damit 17 Prozent mehr Menschen als im Vorjahresmonat. Üblicherweise sterben im Monat Dezember stets mehr Menschen als im November, Ende vergangenen Jahres lag der Unterschied zwischen diesen beiden Monaten bei den Todesfällen bei 16 Prozent - so stark war der Anstieg in den Jahren zuvor nicht gewesen.

Sorge wegen Mutation aus Großbritannien

Obwohl mittlerweile die Zahl der Neuinfektionen wieder sinkt, in NRW sogar stärker als im bundesweiten Durchschnitt, warnen Politiker und Wissenschaftler davor, den Lockdown zu früh zu beenden. Grund dafür ist die Mutation des Coronavirus, die zunächst in Großbritannien auftrat und mittlerweile in Deutschland angekommen ist. Aber auch zwei Virusvarianten, die derzeit in Brasilien und Südafrika kursieren.