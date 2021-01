Pro und Contra: Schulen auf – oder doch lieber zu?

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hält offen, wie der Schulunterricht nach den Ferien aussehen soll. Die Bund-Länder-Beratungen am Dienstag sollen abgewartet werden, danach könne man entscheiden, inwieweit Präsenzunterricht durchgeführt werde. " Schule beginnt, wie auch immer, am 11." , sagte Gebauer. Platz für Spekulationen also. Doch was spricht für offene Schulen und was dagegen?