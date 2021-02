Schulstart im Lockdown: Was Eltern wissen müssen

Was heißt eigentlich Wechselunterricht?

Wechselunterricht bedeutet, dass nicht jedes Kind jeden Tag zur Schule gehen wird. Die Klassen werden für den Präsenzunterricht aufgeteilt. Und zwar nach unterschiedlichen Modellen, die von Schule zu Schule variieren: Mal gibt es Unterricht in der Schule an jedem zweiten Tag wie an einer Schule in Köln-Deutz, mal im halbwöchentlichen Wechsel mit den anderen, wie ein Beispiel aus Frechen zeigt.

Die übrige Zeit arbeiten die Kinder weiterhin zu Hause. Der Präsenzunterricht ist je nach räumlichen und personellen Möglichkeiten der jeweiligen Schule gestaltet.

Teilweise gibt es wieder Präsenzunterricht.

Auch wenn das Bild von Ort zu Ort unterschiedlich ist: Tendenziell werden Grundschulkinder eher mehrmals pro Woche in die Schule kommen, so die Einschätzung der Bezirksregierung Arnsberg, damit die Lücken im persönlichen Kontakt überschaubar blieben. Ältere Schüler hingegen könnten auch über mehrere Tage gut im Homeoffice arbeiten.

Während der Wechselunterricht für Grundschüler ein Muss ist, sei er für die Abschlussklassen übrigens nur eine Option, schränkt Sven Christoffer vom Verband Lehrer NRW ein. Er sagt, es werde bei den älteren Jahrgängen hier und da auch durchaus vollere Klassenzimmer geben, wenn etwa nicht genug Lehrkräfte eingesetzt werden könnten.

Wo gilt die Maskenpflicht in der Schule?

Ab sofort überall. Also auf dem Schulhof, in den Fluren und auch im Klassenzimmer. Das bedeutet, auch Grundschüler müssen jetzt an ihren Plätzen Masken tragen. Auch wenn der Abstand eingehalten wird. Die Landesregierung hat die Regeln nämlich verschärft.