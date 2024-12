Es waren damit etwas weniger als im Vorjahr. Die Wünsche reichten von Spielzeug und Malstiften über Puppen bis zu einer echten Eisdiele und weißen Weihnachten, teilte die Deutsche Post am Samstag mit.

Häufig hätten sich Kinder auch Frieden auf der Welt und Gesundheit für Familienmitglieder gewünscht. Der längste Wunschzettel sei vier Meter lang gewesen.

Viel zu tun: das Christkind im Weihnachtspostamt in Engelskirchen.

Deutschlandweit fast 600.000 Wunschbriefe

Noch mehr Briefe als in Engelskirchen trudelten in Himmelpfort in Brandenburg ein (290.000 Briefe). Im bayerischen Himmelstadt wurden 71.500 Briefe angeliefert. In Niedersachsen kamen 43.290 Wunschbriefe in Himmelsthür an, in Himmelpforten 27.920 und Nikolausdorf noch einmal 4.600. St. Nikolaus im Saarland zählte 33.670 Briefe.

Viele der Briefe kamen von weit her - in Himmelpfort waren es zum Beispiel rund 11.000, die meisten aus China, Polen, Tschechien und Mexiko. Jeder Brief mit einer gültigen Absenderadresse sei von Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann in verschiedenen Sprachen beantwortet worden, so die Post.