Ihre Fragen: Wie wird unser Corona-Alltag im Sommer?

Corona im Herbst - nur noch wie die Grippe?

Die große ungeklärte Frage ist: Wie entwickelt sich Corona im Herbst und Winter? Wird die Pandemie tatsächlich - so wie die Grippe - zu einer Endemie, also längst nicht mehr so dominant und so gefährlich für viele?

Nach Ansicht des Expertenrats hängt die weitere Corona-Entwicklung von vielen Faktoren ab, "wie der Impfquote und der Verbreitung neuer Virusvarianten, und kann daher nicht präzise vorhergesagt werden" .

Sicher ist sich das 19-köpfige wissenschaftliche Expertengremium aber darin: Um einer erneuten, starken Krankheitswelle im Herbst und Winter vorzubeugen, sei "eine möglichst lückenlose Immunität" anzustreben. Der dauerhafte Wegfall der Corona-Regeln und das Ende der Pandemie seien "eng mit dem Erreichen einer hohen Impfquote und parallel dem eigenverantwortlichen Handeln der Bürgerinnen und Bürger verbunden" .

Der Sommer könnte also wirklich gut werden, so die Corona-Prognosen. Was aber im Herbst und Winter sein wird, ist längst noch nicht klar.