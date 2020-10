NRW-Risikogebiete: Einschränkungen bleiben auch, wenn Zahlen sinken

Düsseldorf: Neubewertung der Lage nach 14 Tagen

In Düsseldorf beispielsweise liegt der Wert seit drei Tagen über 50, inzwischen gibt es in der Stadt eine Sperrstunde um ein Uhr nachts und ein stadtweites Verkaufsverbot für Alkohol. Auch wenn der Wert wieder unter 50 sinken sollte, will die Stadt diese Maßnahmen auch in der kommenden Woche weiter beibehalten, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum am Mittwoch: "Wir werden in 14 Tagen eine Neubewertung vornehmen" .