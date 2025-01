Mietpreisbremse bald in 57 Städten in NRW?

Das Land will die Mietpreisbremse ausweiten: Statt wie bisher in 18 Kommunen soll sie voraussichtlich ab dem 1. März 2025 in 57 Kommunen gelten - also überall dort, wo die Wohnungsmärkte als "angespannt" gelten. Das geht aus einem Entwurf der Neufassung der Mieterschutzverordnung hervor.

Das Gutachten, auf dem die Ausweitung basiert, liegt dem WDR vor. Demnach fällt allerdings auch eine Stadt raus: In Bad Honnef wird die Mietpreisbremse wohl künftig nicht mehr gelten.

Neu hinzu kommen beispielsweise:

Bergheim, Dormagen, Erftstadt, Grevenbroich, Hilden, Kaarst, Leverkusen, Meerbusch, Monheim, Paderborn, Ratingen, Rommerskirchen und Weilerswist.

Final ist das allerdings noch nicht: Die Verordnung muss noch durchs Parlament. Aktuell läuft dort die Verbändeanhörung. Grundsätzlich kann die Mietpreisbremse immer dann greifen, wenn eine Wohnung neu vermietet wird. Dann darf die Miete höchstens zehn Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegen.

Hier gilt die Bremse derzeit:

Alfter, Bad Honnef, Bergisch Gladbach, Bonn, Bornheim, Düsseldorf, Hennef (Sieg), Köln, Königswinter, Leichlingen, Münster, Niederkassel, Pulheim, Rösrath, Siegburg, Telgte, Wachtberg, Wesseling.

Die aktuell geltende Mieterschutzverordnung läuft Ende Juni dieses Jahres aus und muss erneuert werden. Die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte bereits Ende November im Interview mit dem WDR angekündigt, die Mietpreisbremse in diesem Zuge zu erweitern.