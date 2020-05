Krankenhaus: Worauf man beim Patientenbesuch achten muss

Seit Mittwoch (20.05.2020) kann man Angehörige und Freunde endlich wieder im Krankenhaus besuchen. Allerdings müssen sich Besucher an klare Regeln halten. "Es wird nicht so laufen wie in Vor-Corona-Zeiten, auch nicht in den kommenden Wochen und Monaten" , sagte Lothar Kratz von der Krankenhausgesellschaft NRW dem WDR . Die Regeln wurden festgelegt auf Basis der aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes und berücksichtigen die Empfehlungen und Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI).