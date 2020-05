Wie wichtig ist Social Distancing noch?

Als der Fußballprofi Salomon Kalou Anfang Mai wegen Verstößen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln suspendiert wurde, forderte der FDP -Vorsitzende Christian Lindner: "Solches individuelle Fehlverhalten muss so streng geahndet werden, dass es selbst Fußballmillionären richtig weh tut."

Nun steht Lindner selbst in der Kritik: Am Wochenende verabschiedete er sich vor dem Berliner Restaurant "Borchardt" von einem befreundeten Unternehmer - mit einer innigen Umarmung und heruntergelassenem Mundschutz. Bilder davon wurden publik und brachten Lindner in Erklärungsnot. Später bezeichnete auch Lindner die Umarmung als " Fehler ". Es sei " kein Vorsatz ", sondern " Unkonzentriertheit " gewesen, erklärte er im Gespräch mit dem "Spiegel".

"Nicht wie im Kirchenchor"

Jubel ohne Abstand