Wer wird behandelt, wer nicht: Angst vor der Triage

Hallek rechnete in der Aktuellen Stunde vor, dass es noch zwei Monate dauern werde, bis der Impfeffekt in der Bevölkerung zum Tragen komme: "Und in diesen zwei Monaten können wir nicht einfach zusehen, wie tausende von Menschen an dieser Pandemie versterben, ohne dass wir was dagegen tun."

Bitter auch: Anders als in der ersten und zweiten Coronawelle sind die Corona-Patienten in der Kölner Uniklinik inzwischen deutlich jünger, im Schnitt 50 Jahre alt. Fast alle sind an der britischen Mutante B1.1.7 erkrankt, viele Entlassene leiden unter Langzeitschäden. Konsequentes und schnelles Handeln wäre also in jeder Hinsicht vonnöten.