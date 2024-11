Der Ärger dreht sich um die Firma "So Done", die in Rheine sitzt - im Münsterland. Ihr Geschäftsmodell: Sie hilft Menschen, die Hasskommentare oder Drohungen bekommen. "So Done" prüft, ob die Kommentare strafrechtlich relevant sind und zeigt die Täter gegebenenfalls an.

Unternehmen bekommt Hälfte der Entschädigung

Die Firma wirbt damit, dass die Betroffenen dabei kein Risiko eingehen und sich um nichts kümmern müssen. Auch eventuelle Gerichtskosten seien gedeckt. Aber "So Done" verdient mit dem Geschäft auch Geld: Falls ein Täter Entschädigung zahlen muss, bekommt das Unternehmen 50 Prozent davon ab. Zu den Kunden von "So Done" gehört zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck - der betont regelmäßig, dass es ihm wichtig ist, Hass und Hetze im Internet zu verfolgen.