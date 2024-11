"Weil's Spaß macht": Wenn Autofahrer im Lachgas-Rausch Unfälle bauen

Eine Gruppe Jugendlicher in der Dortmunder Innenstadt steht um einen großen Metallzylinder herum, einige haben aufgeblasene Luftballons in der Hand. Der Zylinder enthält Lachgas, die Jugendlichen atmen das Gas aus den Ballons ein. Warum er das Gas nimmt? „Weil's Spaß macht“, sagt einer der Jungs und nimmt einen tiefen Zug aus dem schwarzen Ballon in seiner Hand.

Lachgas kann in Deutschland jeder legal kaufen

Die größten Lachgasflaschen bekommt man am Kiosk schon für rund 70 Euro. Das reicht für 250 Ballons.

Lachgas gilt in Deutschland nicht als Droge, es ist frei verkäuflich, ohne Altersbeschränkung. Wer Lachgas einatmet, kann für ein paar Sekunden bis zu einigen Minuten komplett die Kontrolle über sich verlieren. Für viele ist genau das der Kick - doch der kann gefährliche Folgen haben.

Verkehrsunfälle im Lachgasrausch

Immer wieder kommt es zu Autounfällen, bei denen die Polizei am Unfallort Lachgaszylinder findet. „Wir haben in letzter Zeit Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen es ganz klare Anhaltspunkte gibt, dass der Fahrer Lachgas konsumiert haben könnte“, so Felix Groß, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Dortmund.

Auf einem Parkplatz am Randdes innerstädtischen Rings in Dortmund stehen zwei junge Männer vor ihren Autos. „Ich habe schon oft Fahrer gesehen, die sich hier treffen und sich das Lachgas direkt am Steuer aus den Ballons ziehen und dann auf den Ring fahren“, erzählt einer der Männer. „Die wissen halt, dass das Gas nicht nachweisbar ist.“