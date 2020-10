Müssen Kliniken in den Corona-Notbetrieb?

Die Lage auf den Intensivstationen in NRW ist derzeit noch nicht mit dem April vergleichbar. Dort liegen derzeit 463 Covid-19-Patienten, 291 müssen beatmet werden. Im April waren dort in der Spitze 720 Patienten, von denen 580 beatmet werden mussten.

Intensivmediziner rechnen mit Maximalbelegung

Doch diese Situation könnte sich schnell ändern, befürchten Klinikärzte mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen. Boris Böll ist Leiter der Intensivmedizin an der Uniklinik Köln und stellt sich darauf ein, dass dort in naher Zukunft Maximalbelegung herrscht. "Die Lage könnte sich hier auch wie in den Nachbarländern entwickeln", sagte er am Donnerstag dem WDR mit Blick auf die schweren Corona-Fälle in Belgien oder Frankreich.