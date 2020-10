Steigende Infektionszahlen: Krankenhäuser schränken Besuche ein

Mit den stark steigenden Infektionszahlen in NRW schließen sich in vielen Krankenhäuser im Land wieder die Türen für Besucher. So wollen die Klinikleitungen verhindern, dass sich das Virus in den Häusern verbreitert und sich dort ohnehin schon geschwächte Patienten anstecken. Aber auch das Klinikpersonal soll geschützt werden. Sie setzen damit Empfehlungen des RKI für Risikogebiete um, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt.

Keine Besucher mehr

In einigen Kliniken werden deswegen gar keine Besucher mehr reingelassen. Das gilt zum Beispiel für das Klinikum Bethel in Bielefeld, das Franziskus-Hospital in Ahlen oder das St. Josefs Krankenhaus in Hilden. In die Ruhrlandklinik in Essen dürfen Patienten auch keine Begleitpersonen mehr mitbringen.

Ausnahmen für schwer Kranke, Jugendliche und Sterbefälle

Viele Krankenhäuser machen nur für wenige Patientengruppen Ausnahmen vom Besuchsverbot. Im Klinikum Lippe in Detmold zum Beispiel dürfen Jugendliche und schwer Kranke Besuch empfangen, am Klinikum Dortmund gelten besondere Regelungen für Sterbende und bei Geburten. Manche Klinikleitungen überlassen die Entscheidung ob in Ausnahmefällen doch ein Besuch möglich ist - weil zum Beispiel ein Patient schon sehr lange im Krankenhaus liegt - den jeweiligen Stationen.

Fest geregelte Besuchszeiten

Andere Kliniken halten zunächst noch an den etwas gelockerten Regeln aus dem Sommer fest. Dort können Patienten prinzipiell Besuch bekommen, zu bestimmten, fest gergelten Zeiten und unter Einhaltung der Corona-Regeln. Das heißt Angehörige müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen und eine Maske tragen. In Hamm dürfen Patienten unter diesen Bedingungen ab dem vierten Tag im Krankenhaus zwei Mal pro Woche Besucher empfangen. Andere Kliniken erlauben immerhin einen Besucher pro Patient pro Tag. Da die Regelungen so unterschiedlich sind, sollten sich Angehörige auf jeden Fall vorher bei der jeweiligen Klinik informieren.