Corona-Maßnahmen im November: Das müssen Sie jetzt wissen

Wie lange gelten die Maßnahmen? Ist Ende November definitiv Schluss?

Laut Bund und Länder-Vereinbarung sind die Maßnahmen bis Ende November befristet. Mitte November wollen sich die Bundesregierung und die Länderchefs erneut beraten. Dann soll beurteilt werden, inwieweit die Ziele erreicht wurden. Wenn notwendig, sollen Anpassungen vorgenommen werden. Weitere Maßnahmen oder Verlängerungen über den November hinaus werden also nicht explizit ausgeschlossen. Sie hängen von der Entwicklung der Pandemie ab.

Mit wievielen Leuten darf ich mich noch treffen?

In der Öffentlichkeit mit höchstens zehn Personen. Zudem darf sich die Gruppe nur aus maximal zwei Haushalten zusammensetzen. Feiern mit mehr als zehn Personen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen und privaten Einrichtungen sind laut Bundesregierung "inakzeptabel". Verstöße gegen diese Vorgaben werden bestraft. Es soll verstärkt Kontrollen geben.

Darf ich noch verreisen?

Nur, wenn der Anlass notwendig ist. Auf nicht notwendige private Reisen und Besuche bei Verwandten soll verzichtet werden. Hotels und Pensionen sollen keine Touristen beherbergen, sondern nur noch Reisende, die geschäftlich oder aus anderen notwendigen Gründen unterwegs sind.

Was ist mit Schulen und Kitas?

Grundsätzlich sollen Schulen und Kitas geöffnet bleiben. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) regte allerdings am Donnerstag eine bundesweite Ausweitung der Maskenpflicht an den Schulen an, um eine Art "Sicherheitspuffer" zu schaffen. Bislang gilt die Maskenpflicht in NRW ab der Klasse 5. Schulkantinen sollen geöffnet bleiben.

Bundeskanzlerin Merkel hat am Donnerstag ihren Wunsch nach "verbesserten Hygienekonzepten in Schulen und Kitas" bekräftigt. Wie diese konkret aussehen können, müssen die Länder entscheiden.

Wie ist der Sport betroffen?

Der Freizeit- und Amateursport muss einen Monat pausieren, öffentliche und private Hallen und Sportstätten bleiben zu. Sport alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand ist weiter erlaubt.

Fitnessstudios, Schwimmbäder und Saunen müssen ebenfalls schließen. Inwieweit bereits gezahlte Beiträge in Vereinen etc. erstattet werden, ist derzeit unklar.

Profisport, etwa Bundesliga-Fußball, ist weiter erlaubt, allerdings ohne Zuschauer.

Was ist mit Kultur- und Freizeiteinrichtungen und der Gastronomie?

Veranstaltungen sind untersagt. Theater, Konzerthäuser, Kinos, Messen und Freizeitparks müssen im November schließen. Das gleiche gilt für Bordelle.

Restaurants, Kneipen, Bars und Clubs werden geschlossen. Restaurants dürfen den Betrieb allerdings weiterlaufen lassen, um Speisen zu liefern oder abholen zu lassen.

Wie sieht es mit Körperpflege aus? Was ist mit Friseuren?

Dienstleistungen wie Massagen sind nur erlaubt, wenn diese medizinisch notwendig sind. Gleiches gilt für Physio-, Ergo-, Logotherapie sowie Fußpflege.

Kosmetik- und Tattoo-Studios werden geschlossen. Friseure bleiben geöffnet.

Welche Vorgaben gibt es für Läden und Geschäfte?

Der Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet, allerdings unter verschärften Bedingungen. So soll sich pro 10 qm Verkaufsfläche nicht mehr als ein Kunde im Laden aufhalten dürfen.

Und was ist mit Museen, Volkshochschulen, Musikschulen, Spielplätzen?

In manchen Bereichen herrscht noch Unklarheit, in welcher Form sie von den Maßnahmen betroffen sind. So werden Museen, Volkshochschulen und Musikschulen oder Spielplätze nicht im Regierungsbeschluss erwähnt. Beim Verband deutscher Musikschulen wartet man auf eine Präzisierung der Beschlüsse. "Wir wissen im Moment nicht, ob wir nächste Woche öffnen können oder nicht", sagte eine Sprecherin dem WDR.

Um die Regierungsbeschlüsse in die Tat umzusetzen, müssen die Länder ihre Corona-Schutzverordnungen entsprechend ändern und anpassen. Das NRW-Kabinett trifft sich dafür am Donnerstag zu Beratungen, am Freitag soll der Landtag informiert werden.