Corona-Gefahr: Diese NRW-Städte sperren beliebte Plätze über Ostern

Das Coronavirus überträgt sich bekannterweise per Tröpfcheninfektion vor allem über die Luft, also durch atmen, sprechen, rufen oder singen. Das passiert zum einen über eher größere Tröpfchen, zum anderen über äußert kleine Partikel, die sich in kleinen und größeren Wolken anreichern - Aerosole genannt.

Aerosolwolken vor allem in Innenräumen

Die Aerosol-Partikel, die möglicherweise Viren enthalten, würden sich aber vor allem in Innenräumen anreichern, so Asbach, Präsident der in Köln ansässigen Gesellschaft für Aerosolforschung. " Im Außenbereich werden diese abtransportiert, und dann passiert so was nicht. " Grundsätzlich sei es also sehr zu begrüßen, wenn die Menschen rausgingen.

Ein Risiko bestehe allerdings, wenn man sich gegenüberstehe und unterhalte. Dann könnten Aerosolwolken gegenseitig eingeatmet werden. Daher sollte man eine Maske tragen, wenn man den Mindestabstand nicht einhalten kann, rät Asbach.

Verschärfte Maskenpflicht vielerorts in NRW

Vor diesem Hintergrund kommt es in NRW nicht nur zu Sperrungen. Landesweit gibt es zahlreiche Kommunen, die für bestimmte Plätze, Parks und andere Orte eine verschärfte Maskenpflicht erlassen haben.