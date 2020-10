Tausende Neuinfektionen - wie aussagekräftig ist diese Zahl?

Zwar könne man von einer zweiten Welle reden, sagt WDR-Wissenschaftsjournalistin Julia Polke, dennoch sei die Situation jetzt anders zu bewerten als im Frühjahr: " Jetzt ist das Virus in der Bevölkerung verteilt und verbreitet sich weiter, vorher waren es vor allem lokale Ausbrüche ."

Streeck: Kein Vergleich mit dem Beginn der Pandemie

Will die Ampel: Virologe Streeck

Vor allem aber hätte sich "unser Gesundheits- und Laborsystem extrem gut entwickelt", schreibt der Bonner Virologe Hendrick Streeck in einem Gastkommentar für das "Handelsblatt". Man habe inzwischen viele neue Daten gesammelt, die Zahl der Testungen mehr als verdreifacht. Auch die (intensiv-) medizinische Versorgung von Covid-19-Patienten habe sich enorm verbessert. "Ein Vergleich mit den Zahlen und Vorgehensweisen im März und April ist daher nicht mehr geboten", so seine Einschätzung.

Zahl der Intensivpatienten steigt

Zu betrachten sei auch die Hospitalisierungsrate, sagt WDR-Wissenschaftsjournalistin Julia Polke. Laut RKI kommen aktuell etwa sechs Prozent der bestätigt Infizierten in ein Krankenhaus - sind also so schwer erkrankt, dass sie stationär behandelt werden müssen.

Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation stieg zwar in den vergangenen Tagen merklich, ist aber weiterhin vergleichsweise niedrig. So werden rund 620 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt - eine Woche zuvor waren es noch rund 450. Insgesamt sind in Deutschland aber noch knapp 9.000 Intensivbetten frei.