Aerosole, R-Wert und Zweite Welle: Corona-Wissen zum Mitreden

So kann der Bonner Virologe Hendrik Streeck keine zweite Welle erkennen, obwohl das Robert Koch-Institut am Donnerstag 1.045 Neuinfektionen an einem Tag meldete – so viele wie seit Anfang Mai nicht mehr. Er finde den Begriff der "Dauerwelle" passender. "Die Infektionen verschwinden ja nicht, sondern wir werden lernen müssen, das Virus in unseren Alltag zu integrieren", so Streeck. Der Ärzteverband Marburger Bund hingegen erklärte bereits am Dienstag, dass sich Deutschland bereits in einer zweiten - wenn auch flachen – Welle befinde.

Der R-Wert oder die Reproduktionszahl bezeichnet die Menge an Menschen, die von einem Infizierten angesteckt werden. Je nach Krankheit variiert die Zahl. Beim Coronavirus liegt sie ohne Gegenmaßnahmen wie Abstandhalten und das Tragen von Masken zwischen 1,4 und 2,5. Durch Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen konnte die Zahl aber gesenkt werden. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts lag der 4-Tage-R-Wert am Mittwoch bei 0,9.

Der Name des Virus

Auch der Name des Coronavirus sorgt für Verwirrung. Prominentestes Beispiel: Kellyanne Conway, Beraterin von US -Präsident Donald Trump. In einem Interview warf sie der WHO vor, zu schlecht auf Covid-19 vorbereitet gewesen zu sein – es sei schließlich die 19. Version des Virus.

Die 19 in Covid-19 bezieht sich jedoch auf das Jahr, in dem die Krankheit, die vom Coronavirus ausgelöst wird, entdeckt wurde. Das "Covid" davor ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Coronavirusdisease (Coronavirus-Krankheit).

Ausgelöst wird diese von dem Erreger SARS-CoV-2, dessen Name auch eine Abkürzung ist. Sie steht für Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom. Und weil bereits 2002 ein ähnliches Virus entdeckt wurde, trägt das aktuelle die Nummer 2.

Viruslast und Aerosole

Mit Viruslast wird die Menge an Viren bezeichnet, die sich im Körper eines Infizierten befindet – etwa im Blut oder Rachenraum. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Covid-19-Infizierte mit einer hohen Viruslast leichter andere Menschen anstecken können.