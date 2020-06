Corona-Regelung endet: Mieter müssen wieder mit Kündigungen rechnen

Schutzregel bislang nicht oft angewendet

Bislang scheinen die Mieter in NRW die Krise allerdings gut zu verkraften. Bei den großen Wohnungsunternehmen nehmen nur wenige Kunden den Mietaufschub in Anspruch. Das börsennotierte Wohnungsunternehmen LEG berichtet von 1.000 Fällen bei 136.000 vermieteten Wohnungen in NRW. Damit ist die Quote deutlich unter einem Prozent. Bei Vonovia und Vivawest sieht es ähnlich aus.

Trotz dieser Zahlen ist der Mieterbund NRW skeptisch: "Das kommt erst noch", vermutet Hans-Jochem Witzke. "Wenn es langanhaltende Kurzarbeit gibt, wenn Kurzarbeit in Arbeitslosigkeit mündet, dann wird es zum Problem." Denn die Krise sei noch nicht vorbei. Viele Mieter hätten vielleicht in den ersten Monaten noch ihr Erspartes zusammengekratzt, das sei jetzt aber aufgebraucht.