In Köln feiern die Jecken unter dem Motto "FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe" - ein wenig angelehnt an das Motto Peace, Love and Happiness der Flower-Power-Zeit. In Zeiten von Kriegen und Krisen sehnen sich viele nach Unbeschwertheit. Gefeiert wird traditionell unter freiem Himmel - auf Plätzen und der Straße - und in den vielen Veedels-Kneipen.

Hat Tradition: Warmschunkeln auf dem Alter Markt

Auf dem Alter Markt in der Altstadt steigt die offizielle Eröffnung der tollen Tage. Start ist um 9.30 Uhr. Auf der Bühne stehen dann bis 13 Uhr Bands, Tanzgruppen und natürlich das Dreigestirn. Das Ticket für die Karnevalssause kostet 30 Euro. Das Bühnenprogramm vom Alter Markt wird aber auch auf einer großen Videowand auf dem Heumarkt gezeigt.

So voll könnte es wieder werden: Zülpicher Straße 2024

Außerdem steigen in der ganzen Stadt unzählige Partys in verschiedenen Kneipen. Weil in den vergangenen Jahren vor allem die Zülpicher Straße zur immer volleren Feiermeile wurde, hat die Stadt auch die Uniwiese für Feiernde geöffnet. Für den Straßenkarneval soll die Fläche 2025 ein letztes Mal genutzt werden. Dort werden vor allem junge Jecken erwartet.