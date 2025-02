Seit Monaten steht vor der Tür von Elke Meinert im Dortmunder Union-Viertel ein Auto und gammelt vor sich hin. Drinnen übernimmt langsam der Schimmel, drum herum sammelt sich der Dreck. Als die Dortmunderin bei der Stadt nachfragt, ob das denn so in Ordnung sei, bekommt sie eine überraschende Antwort. Die Stadt könne nichts machen, heißt es. Der Grund: das Auto kommt nicht aus Deutschland.

Schrottauto blockiert Parkraum

Das Auto steht schon lange da

Irgendwann nach der Fußballeuropameisterschaft im vergangenen Sommer sei ihr das Auto, ein ziemlich alter Citroën, aufgefallen, sagt Elke Meinert: " Es steht schon sehr lange da. Sieht man ja auch, es ist komplett verdreckt, die Seitenspiegel sind abgeschlagen, also das wird sicherlich nicht mehr abgeholt ." Im Auto fängt das Lenkrad schon an zu schimmeln, in den Fensterritzen wächst Moos. Vor zwei Wochen schreibt die Sprachlehrerin der Stadt Dortmund eine Mail und fragt darin, ob sich das Ordnungsamt um das Auto kümmern kann.

Nach zehn Tagen bekommt sie eine Antwort von der Stadt. Darin heißt es unter anderem: " Da es sich um ein Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen handelt, haben wir keinerlei Befugnis das Fahrzeug direkt abzuschleppen. Das Gesetz sieht vor, dass das Fahrzeug ab Verfahrensstart ca. 1 Jahr beobachtet werden muss, bis weiter gehandelt werden darf ." Das kann Elke Meinert kaum glauben: " Ich fand das dann doch etwas erschütternd, dass man ein Jahr das akzeptieren muss hier in der Innenstadt-West, wo es eh so wenig Parkraum gibt."

Elke Meinert muss das Gammelauto noch eine Weile ertragen

Elke Meinert kämpft gegen das Schrottauto