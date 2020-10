Jecken aufgepasst: Karnevalsauftakt am 11.11. entfällt wegen Corona

Eigentlich hätten die Karnevalshochburgen in zwei Wochen in die neue Saison starten sollen. Am 11.11. wird normalerweise auf den Straßen und in den Kneipen gefeiert, geschunkelt und gebützt. Doch die Corona-Pandemie macht all das unmöglich. Anstatt sich auf den Ansturm der Karnevalisten vorzubereiten, wird nun alles getan, dass die Menschen zuhause bleiben. Der 11.11. fällt in diesem Jahr weitestgehend aus. Eine Übersicht aus den NRW -Hochburgen:

Köln

Die größte Karnevalsstadt in NRW hat am Dienstag ihre Pläne vorgestellt. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat klare Worte gefunden: " Wir alle müssen auf das Feiern am 11.11. verzichten. " Der Mittwoch solle ein Tag wie jeder andere werden. Das Ziel sei, dass aus der Karnevals-Hochburg Köln nicht eine " Hochburg der Infektionen " werde.

Um das zu verhindern, fallen die sonst üblichen Veranstaltungen in der Altstadt aus. In der ganzen Stadt soll es im öffentlichen Raum ein Alkoholverbot geben. Das betrifft sowohl den Verkauf als auch den Verzehr. Nur Gaststätten dürfen Alkohol ausschenken. Laut dem Ordnungsamt wollen zahlreiche Wirte am 11.11. gar nicht öffnen oder nur Gäste mit Reservierung zulassen.

Größere Gruppen in der Öffentlichkeit sollen aufgelöst werden. Nur für private Feiern wird es keine Verbote geben. Allerdings wird eindringlich daran appelliert, nicht in großen Gruppen zuhause zu feiern.