Beeinflusst Armut die Ausbreitung des Coronavirus?

Butterwegge: Zusammenhang zwischen Krankheit und Armut

So wohnten ärmere Menschen häufiger mit mehr Personen auf engerem Raum und arbeiteten oft in Jobs, in denen die Abstands- und Hygieneregeln schwieriger einzuhalten seien. " Jemand, der in einer Fabrik oder auf dem Bau arbeitet, hat nicht die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen ."

Dazu komme, dass Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seien - und da stecke man sich leichter an als im eigenen Auto.