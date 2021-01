Corona und Arbeit: Weniger Homeoffice als im Frühjahr

Unter dem Hashtag #machtbueroszu klagen bei Twitter viele Arbeitnehmer, ihre Chefs weigerten sich, Homeoffice einzuführen. " Es ist ungeheuerlich, welcher soziale Druck und emotionale Erpressung dafür stattfand ", schreibt #hagenverfolgt. " Am Ende alle krank ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Weniger Betrieb in Büros - das fordert auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD ). " Meine Erwartung an die Wirtschaft, an die Arbeitgeber ist ganz klar. Macht Homeoffice, um das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen ", erklärte er am Montag im Gespräch mit der "Aktuellen Stunde". Er werde nun erneut mit großen Unternehmen und den Sozialpartnern über dieses Thema reden müssen.

Warnung vor "Lockdown der gesamten Wirtschaft"

Hubertus Heil

Wo kein Homeoffice möglich sei, müssten die Hygieneauflagen strikt eingehalten werden, sagte Heil weiter. Sonst könne er einen Stillstand auch in der Produktion nicht ausschließen. Einen " Lockdown der gesamten Wirtschaft " wolle er jedoch unbedingt vermeiden.

Mehrere Wirtschaftsverbände hatten sich zuvor gegen staatliche Einmischung gewehrt. Die Arbeitsorganisation jedes einzelnen Betriebes sei unterschiedlich und lasse sich nicht per Behördenverordnung von außen regeln, teilte zum Beispiel am Montag der Maschinenbauverband VDMA mit.

DGB: Kinderbetreuung im Homeoffice nicht möglich