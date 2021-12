Warum die sinkende Corona-Inzidenz trügt

Auch die Testlabore arbeiten am Limit - Blick auf Positivrate

Ähnliches gilt für die Labore, die die Corona-Tests für die Gesundheitsämter auswerten. Die Labore arbeiten in manchen Regionen "schlichtweg an den Grenzen des Leistbaren" , so der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM). Dazu gehörten Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Wenn dann noch Personal oder Geräte ausfielen, würden sich die Befunde um mehrere Tage verzögern, so der ALM.

Pharmazie-Professor und Infektionsmodellierer Thorsten Lehr

Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes, betonte auf tagesschau24, dass es aktuell eine "Laborauslastung jenseits der 80 Prozent" gebe. Deshalb müsse man darauf schauen, wie viele Tests positiv sind. Die Rate sei "momentan beängstigend hoch bei circa 20 Prozent. Das heißt, jeder vierte bis fünfte PCR-Test ist positiv." Im Sommer habe die Rate noch bei unter einem Prozent gelegen.

"Das deutet auf eine hohe Dunkelziffer bei den Infektionen hin und auch letztlich auf eine Entgleisung der Pandemie.". Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes

Gegen den Bundestrend: Köln mit steigender Inzidenz

In Köln ist der Inzidenzwert ganz anders als im Bund in den vergangenen Tagen dagegen sogar gestiegen: Um rund 100 Punkte auf 433 am Donnerstag. Das ist der höchste Wert in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Stadt erklärt das mit zwischenzeitlichen Übermittlungsproblemen zwischen dem städtischen Gesundheitsamt und der Landeszentrale für Gesundheit. Die Softwareprobleme seien aber inzwischen behoben. Entsprechende Nachmeldungen sorgten für sprunghaft steigende Inzidenzen.