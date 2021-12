Kontakt-Nachverfolgung funktioniert nicht mehr

Im Sommer war alles noch gemäßigt: Weniger als zehn Corona-Infizierte meldeten sich bei den Hotline der Gesundheitsämter in der Woche. Jetzt sind es Hunderte am Tag weil die Infektionszahlen in die Höhe geschossen sind.

Nur noch Arbeiten gegen größere Infektionsketten möglich

Vergangene Woche riefen einige Gesundheitsämter in NRW um Hilfe. Vereinzelt eilten Bundeswehrsoldaten in die Kreise und Städte, um den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Kontakte nachzuverfolgen und Fragen zu beantworten. Der Kreis Steinfurt stellt die Kontakt-Nachverfolgung komplett ein. Auch in Dortmund und Münster können die Mitarbeiter der Gesundheitsämter die Kontakt-Nachverfolgung nicht mehr leisten. Dort werden nur noch Kontakte von Infizierten angerufen, wenn diese zuletzt in einem Krankenhaus, einer Pflegeeinrichtung, einer Kita oder Schule waren.