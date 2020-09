Virologe Streeck: "Nicht nur Infektionszahlen betrachten"

Keine Weltmeister im Umgang mit dem Virus

Für die derzeit niedrigen Todeszahlen, die Streeck anführt, sieht Hallek zwei Gründe: Erstens hätten sich in der Urlaubssaison vermehrt jüngere Menschen infiziert; zweitens würden Ältere mittlerweile besser geschützt – beispielsweise durch die Kooperation von Gesundheitsämtern und Altenheimen. " Das gibt es in vielen anderen Ländern so nicht ."

Rolf Kaiser

Virologe Rolf Kaiser von der Uniklinik Köln verweist zudem auf eine gute, medizinischen Versorgung. Das habe sich schon zu Anfang der Pandemie gezeigt: In Deutschland habe man die Virusinfektionen nicht über die Toten entdeckt, sondern über Diagnostik. Das mache einen grundsätzlichen Unterschied. " Wir waren durch Italien vorgewarnt und haben geschaut, ob wir schon Fälle haben. So konnten wir die Menschen früh in Behandlung geben. "