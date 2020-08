Mehr Corona-Infektionen, weniger Tote: Wie passt das zusammen?

Seit Mitte August steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland wieder an. Am Samstag vor einer Woche war mit 2.034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2000er-Marke überschritten worden. Ein Großteil der Infizierten zeigte aber nur leichte oder gar keine Symptome. Ist die Gefahr also gebannt?