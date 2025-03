Es ist kurz nach acht Uhr, als Thorsten Rosen und seine Kollegen vom Katastrophenschutzverein " @fire " anfangen, fünf große Strohballen auf einem Feld in Bonn-Friesdorf zu verteilen. Anschließend zündet seine Spezial-Einheit das Stroh zu Übungszwecken an, um im Ernstfall auch große Brände eindämmen zu können.

Feld wird in Brand gesetzt

Während Thorsten Rosen mit einem Bio-Benzin-Gemisch das Feld anzündet, machen sich sechs Feuerwehr-Fahrzeuge auf den Weg. Ihre Besatzung aus Bonn, Leverkusen, Ratingen, Königswinter und Düsseldorf bildet das deutschlandweit erste EU -Waldbrand-Modul.

Zwei Feuerwehrkräfte bei den Löscharbeiten.

Eine Sondereinheit, die bei Katastrophen in Europa und der ganzen Welt eingesetzt wird. In den letzten Jahren haben sie schon bei Bränden in Griechenland und Frankreich geholfen.

Alles muss schnell gehen

Angekommen steht das Feld in Vollbrand. Ein starker Wind facht die Flammen an und treibt sie in Richtung des angrenzenden Waldes. Der ist für diese Jahreszeit recht trocken und hatte an einer anderen Stelle vor ein paar Tagen auch schon gebrannt.

Wir schauen uns Dinge ab und gucken wo wir ihnen vielleicht noch Tipps geben können. Joni Mänttäri, Leiter einer finnischen Waldbrandeinheit

Feuerwehrmann Dennis Zimmermann und seine Kollegen müssen jetzt schnell sein. " Wir achten drauf, die Flammen direkt niederzuschlagen, damit sie sich langsamer ausbreiten ", sagt er und geht mit Feuerwehrschlauch und Feuerpatsche gegen die Flammen vor.

Bonner Einheit Vorbild für ganz Deutschland

Da die Waldbrand-Gefahr seit Jahren in ganz Europa steigt, hat die Europäische Union 2019 die Sondereinheiten gegründet. EU -Länder können ihre Hilfe anfordern. Neben der Einheit aus NRW sollen noch weitere in ganz Deutschland und Europa entstehen. Sie sollen sich gegenseitig auch in der Ausbildung unterstützen.

Deutschlands einzige EU-Waldbrand-Einheit übt in Bonn.

Deswegen beobachten heute auch finnische Feuerwehr-Leute die Übung. " Wir schauen uns Dinge ab und gucken wo wir ihnen vielleicht noch Tipps geben können" , sagt Joni Mänttäri, er leitet eine finnische Waldbrandeinheit.

Übung soll auf die Saison vorbereiten

Die 22 Feuerwehrleute haben die Flammen nach einer guten halben Stunde im Griff. Nur noch dichte Rauchschwaden ziehen über den angrenzenden Wald. Das Team ist zufrieden. In der Nachbesprechung geht es vor allem um die Einsatz-Taktik. Die wird an diesem Wochenende weiter geübt, denn die Waldbrand-Saison beginnt in diesem Jahr noch früher als in den Jahren davor.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Feuerwehr Bonn

Sondereinheit @fire

Über dieses Thema berichten wir am 31.03.2025 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19.30 Uhr.