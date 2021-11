Corona-Impfungen sinnlos? Diese Zahlen sprechen dagegen

Intensivmediziner Uwe Janssens

"Hätten wir die Impfungen nicht gehabt, wären wir jetzt - ich sage das mal überspitzt - in unserem Gesundheitssystem Deutschland, Europa und in der Welt abgesoffen" , sagte Uwe Janssens vom Präsidium der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin am Montag dem WDR . "Wir wären in einer Situation, die kann man sich gar nicht vorstellen."

Das liege vor allem an der ansteckenden Delta-Variante und der abnehmenden Schutzwirkung der Impfungen. Von den Impfdurchbrüchen mit schwereren Verläufen seien vor allem Über-60-Jährige betroffen. Das bestätigen die Zahlen des Robert Koch-Instituts ( RKI ):

Ältere früher geimpft

Die Zahl der Hospitalisierten ab 60 Jahren stieg zuletzt stark an. Einer der Gründe, so Janssens: Die Älteren wurden früher geimpft als die Jüngeren. "Es ist einfach so, dass die Impfung ihre Wirkung verliert." Das führt auch eine neue schwedische Studie vor Augen, wie diese Grafik zeigt:

Impstoffe wirken unterschiedlich lang

Entscheidend ist auch, welchen Impfstoff man verabreicht bekam. Der von Biontech schützt bekanntlich deutlich länger als der von Astrazeneca, wie diese Grafik zeigt:

Janssens: " Fehlschluss ", dass die Impfung nicht wirkt

"Auf keinen Fall bedeuten Durchbruchinfektionen im Krankenhaus oder auf den Intensivstationen, dass die Impfung nicht wirkt. Das ist ein Fehlschluss, der im Moment leider durch die Republik, aber auch durch die ganze Welt geistert" , so Janssens.

Stattdessen würden die Zahlen Erkenntnisse liefern, wann in Zukunft wie oft Booster-Impfungen verabreicht werden sollten. "Wir stehen am Anfang einer neuen Erkenntnis."

Impfdurchbrüche laut RKI bei 0,31 Prozent der Geimpften

Unterm Strich hat das RKI deutschlandweit bislang bei 0,31 Prozent der rund 56 Millionen vollständig Geimpften "wahrscheinliche Impfdurchbrüche" registriert. Bis zum 10. November waren es insgesamt 175.188 Fälle. Als "wahrscheinliche Impfdurchbrüche" definiert die Behörde nur solche mit offensichtlichen Symptomen - auch milden.

Offenbar weniger Infektionen bei Geimpften

Grundsätzlich kommt es auch bei Geimpften nicht selten zu Infektionen - allerdings werden bei Ihnen deutlich weniger Fälle erfasst. In Sachsen zum Beispiel lag die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche bei knapp 1.400 - bei den Geimpften bei 72. Das Land NRW veröffentlicht dazu keine Werte. Problem bei den Zahlen: Gerade die symptomlosen Infektionen werden wahrscheinlich oft gar nicht erfasst.

Wie stark Geimpfte also zum Infektionsgeschehen beitragen, bleibt unklar. Dass sie deutlich seltener schwer an Corona erkranken und daran sterben als Ungeimpfte, daran lassen die Zahlen keinen Zweifel.