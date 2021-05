Corona-Impfdrängler in NRW bislang kein großes Problem

Doch laut dem Vorstand der der Deutschen Stiftung Patientenschutz gibt es das Problem der Impfdrängler nicht nur in Impfzentren. " Es gibt diese robusten Auftritte von Menschen, die sagen, sie wollen sofort geimpft werden, auch bei den Hausärzten ", sagt Eugen Brysch im Gespräch mit dem WDR. Das ginge von freundlichen Fragen bis hin zu aggressiven Gebärden bis hin zu gefälschten Unterschriften.

Impfschummler ohne Aussicht auf Erfolg bei Hausärzten

Solche Berichte haben die Hausärzteverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe allerdings noch nicht erreicht. " Und so etwas hätte in den Hausarztpraxen auch keine Aussicht auf Erfolg ", sagt Anke Richter-Scheer, 1. Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. " Die Ärzt*innen kennen ihre Patient*innen und deren Vorgeschichte, Vorerkrankung und familiäre Situation in der Regel gut und können die Einschätzung, wer in welcher Reihenfolge mit welchem Impfstoff geimpft werden kann daher ohnehin ohne entsprechende schriftliche Nachweise vornehmen. "