Es geht um rund 300.000 tennisballgroße Kugeln. Ausgebrannte Brennelemente aus dem Forschungsreaktor Jülich. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung BASE hatte bereits 2016 die Genehmigung erteilt, dass der Atommüll künftig im Zwischenlager Ahaus eingelagert werden darf.

Sorge um mögliche Terroranschläge

Gegen diese Genehmigung klagen die Stadt Ahaus sowie auch ein Privatbürger aus Ahaus. Sie argumentieren unter anderem, bei der Erteilung der Aufbewahrungs-Genehmigung sei die Sicherheit des Zwischenlagers nicht ausreichend geprüft worden. Ihnen geht es beispielsweise um die Gefahr möglicher Terroranschläge.

Ich kämpfe dafür, dass ein Urteil erreicht wir, damit unsere Kinder und Enkelkinder auch zukünftig in einem lebenswerten Ahaus wohnen können. Theo Schwarte, Privatkläger aus Ahaus

Konkret fürchten die Kläger, dass im Extremfall radioaktive Strahlung am Zwischenlager in Ahaus freigesetzt werden könnte. Außerdem kritisieren sie, dass noch gar nicht absehbar sei, wann die hochradioaktiven Abfälle in ein Endlager abgegeben werden könnten. Denn die Endlager-Suche des Bundes verzögert sich um Jahrzehnte.

Urteil bereits am Dienstag?

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat angekündigt, nach der mündlichen Verhandlung direkt ein Urteil hierzu zu verkünden. Das könnte bereits am Dienstagnachmittag, aber je nach Verlauf auch erst am Mittwoch erfolgen. Den Auftakt des Verfahrens wollen verschiedene Anti-Atom-Bürgerinitiativen mit einer Mahnwache begleiten.

Über dieses Thema berichtet der WDR auch im Hörfunk am 03.12.24 in der Lokalzeit Münsterland.