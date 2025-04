Ein bisschen feierlich ist es schon, auch wenn der Termin für viele Menschen im Ruhrgebiet nicht zum Feiern ist. Aber ein Meilenstein ist es auf jeden Fall, wenn RAG-Chef Peter Schrimpf gemeinsam mit Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen am Mittag den symbolischen Deckel auf die Schächte der Zeche Zollverein macht.

Zwei Jahre lang fließt Beton in die Schächte

Das passiert in einer Zelthalle direkt vor dem Förderturm von Schacht II. Genau hier kamen in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig Betonmischer angefahren, um in dem extra schallisolierten Zelt ihre Fracht zu entladen: Flüssigbeton. Der wurde dann 1.000 Meter tief in die Erde geschüttet.

Schächte fast 40 Jahre noch offen

Flüssigbeton läuft über riesige Betonmischer in die Tiefe

Mehrere tausend Kubikmeter Beton sind sowohl in Schacht II als auch in den weltberühmten Schacht XII mit dem markanten Doppelbock-Fördergerüst des Unesco-Weltkulturerbes geflossen. Die Zeche Zollverein wurde zwar schon im Jahre 1986 stillgelegt, bis zuletzt mussten aber immer noch Bergleute einfahren, um sich um das Grubenwasser zu kümmern.

Das musste abgepumpt werden, damit es sich nicht mit dem Grundwasser vermischt. Das ist nach der Schließung der letzten Zeche im Ruhrgebiet aber nicht mehr nötig und somit ist jetzt die Zeche endgültig verfüllt - niemand kommt mehr runter.

Denkmalschutz macht Arbeiten schwierig

Für die Verfüllung gelten strenge Regeln: Wegen des Denkmalschutzes musste jede Schraube, jedes einzelne Teil sorgfältig abgenommen und eingescannt werden, damit es danach wieder an Ort und Stelle kommen konnte.

Zollverein bleibt Reservestandort für Grubenwasserhaltung

Für den Notfall wurden jedoch Rohre eingebaut, durch die bei Bedarf Tauchpumpen abgelassen werden können. Damit könnte im Fall der Fälle das Grubenwasser doch noch abgepumpt werden. Eigentlich ist das nicht mehr nötig, weil es in etwa 600 Metern Höhe einfach nach Norden in Richtung Prosper-Haniel in Bottrop und dann weiter in Richtung Dinslaken abfließen soll.