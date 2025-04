US -Präsident Donald Trump geht gegen Forschende und Unis in Amerika vor. Er streicht Gelder und verschlechtert die Arbeitsbedingungen. Wissenschaftler suchen nach Alternativen.

Die Kölner Uni hat über den Globus verteilt mehrere Kontaktbüros für Forscherinnen und Forscher eingerichtet. Eines davon befindet sich in New York. Darüber will die Hochschule ausländische Spitzenforscher nach Köln holen, die aus den USA in ein europäisches Land wechseln wollen.

Keine guten Rahmenbedingungen