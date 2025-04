Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Oliver Scheel und Jörn Kießler.

THEMA DES TAGES

Aus Berlin ins Weltall - Rabea Rogge ist im All • Sie hat es geschafft! Rabea Rogge ist in der Nacht als erste deutsche Frau ins Weltall gestartet. An Bord einer "Dragon"-Kapsel und mit Hilfe einer Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk ist die 29-Jährige mit drei weiteren Crew-Mitgliedern vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ins All abgehoben.

Ungefähr dreieinhalb Tage soll die Crew mit Rabea Rogge im All bleiben. Die "Fram2"-Mission - benannt nach einem berühmten norwegischen Expeditionsschiff - hat mehrere Ziele: Zum ersten Mal werden Menschen an Bord einer Raumkapsel in einer polaren Umlaufbahn sein, also über die Polarregionen der Erde fliegen. Dabei soll die Crew die Polarregionen beobachten.

WEITERE NACHRICHTEN