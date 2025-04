Zwei marode Brücken legen Rothaarbahn lahm

" Durchgerostet " hat jemand mit Kreide auf eine Stahlstrebe geschrieben. Ein Pfeil zeigt auf ein etwa handbreites Loch. Zumindest die beiden deutlich dickeren Stahlträger der Brücke über den Fluss Eder bei Bad Berleburg scheinen aber noch intakt. Diese und eine weitere Brücke auf der Strecke der RB 93, der Rothaar-Bahn sind wegen gravierender Schäden gesperrt.

Der Stahlträger der Brücke mit Loch - deutlich "durchgerostet"

Die Folge: Der Zugverkehr ist eingestellt, Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen. Das dauert länger. " Wir kommen dadurch oft zu spät zur Schule. Natürlich gibt das Ärger. Aber sonst müsste ich eine Stunde früher aufstehen, also um fünf Uhr ", erzählt die 19-jährige Vanessa. Sie fährt jeden Morgen von Erndtebrück nach Bad Berleburg zur Schule. Gerade wartet sie auf den Ersatzbus nach Hause.

Zuletzt 1950 angestrichen

An den beiden betroffenen Brücken bietet sich ein rostiges Bild. Eine Aufschrift an einer Brücke verkündet, dass der Stahl zuletzt 1950 angestrichen wurde. Aus den gemauerten Pfeilern wachsen Pflanzen. Schilder an den Schienen verraten, dass hier auch bisher schon die Züge nur noch mit maximal 20 km/h fahren durften - ansonsten wäre dort Tempo 60 erlaubt.

"Der eigentliche Skandal ist, dass die Bahn nicht früher gehandelt hat" Mathias Tuschhoff, Verkehrsclub Deutschland Siegen-Wittgenstein/Olpe

" Die Bahn weiß nicht erst seit gestern, dass die Brücken sanierungsbedürftig sind" , sagt Mathias Tuschhoff vom Verkehrsclub Deutschland - der Verein setzt sich für die Verkehrswende ein. Tuschhoff ist mit an die Brücken gekommen und fotografiert fleißig die Schäden. " Hätte man die Erneuerung im Voraus geplant, hätten sich alle drauf einstellen können ."

Bahn prüft regelmäßig die Sicherheit

Tatsächlich inspiziert die Bahn laut einer Sprecherin alle drei Jahre ihre Brücken. Jedes Jahr findet außerdem eine Begehung statt. Man lasse grundsätzlich nur Züge über Brücken fahren, wenn das auch sicher ist. Das überwache auch die zuständige Behörde, das Eisenbahnbundesamt. Außerdem habe man im vergangenen Jahr 2024 insgesamt 29 marode Brücken in Nordrhein-Westfalen saniert.

Die maroden Brücken werden jährlich von Bahn überprüft.

Auf der Brückenkarte der Bahn lässt sich erkennen, dass beide betroffenen Brücken bei Bad Berleburg schon vergangenes Jahr die Zustandskategorie 4 hatten, so wie 4,5 Prozent der deutschen Eisenbahnbrücken. Diese Kategorien beschreiben zwar nicht, ob eine Brücke mehr oder weniger sicher ist. Sie sagen aber voraus, was in nächster Zeit zu tun ist.

Sperrung über Wochen oder Monate

" Erneuerungsmaßnahmen sind zu planen ", ist die Erläuterung zu Kategorie vier. Genau das soll auch jetzt passieren. Expertinnen und Experten der Bahn prüfen laut einer Sprecherin, ob und wie die Brücken noch zu retten sind. Dafür ist die Strecke noch bis Ende April 2025 gesperrt. Mindestens.

Dann gibt es drei Möglichkeiten: Die Züge fahren noch langsamer über die Brücken, die bisherigen Brücken werden saniert oder es müssen neue Brücken gebaut werden. Vanessa wird also wohl auch noch das eine oder andere Mal zu spät zur Schule kommen.

