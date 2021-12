Einst wog der Patient über 90 Kilo

" Und an demselben Abend, an dem ich operiert worden bin, wurde ich künstlich in ein Koma gesetz t", erzählt Krasniqi mit leiser Stimme fast vier Monate später. Der ehemals 93 Kilogramm schwere, durchtrainierte Mann ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Krasniqi ist auf etwa 65 Kilo abgemagert. Das Weiße in seinen Augen hat sich gelb gefärbt, weil seine Leber kapituliert hat - vor den vielen Medikamenten, die Krasniqi in den vergangenen Monaten bekommen hat.

Doch Krasniqi lächelt. Er hat überlebt.

Fünf Wochen Koma, fast zehn Wochen künstlich beatmet

