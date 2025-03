Schuldenpaket im alten Bundestag: Diese fünf Szenarien sind möglich

Möglichkeit 3: Einigung scheitert komplett

Wenn es in keinem Punkt zu einer Einigung über das schwarz-rote Vorhaben kommt, wird es mit einer möglichen Kanzlerschaft für Friedrich Merz deutlich schwieriger. Union und SPD hätten dann zumindest die Grundlage ihrer bisherigen Einigungen verloren.

Ohne das zusätzliche Geld werden viele Vorhaben nicht finanzierbar sein - oder es wären heftige Kürzungen in anderen Bereichen im Haushalt nötig. Ob die SPD unter diesen Voraussetzungen noch bereit wäre, mit der Union zu regieren, ist ungewiss.

Zumindest müsste wohl vieles noch einmal auf den Tisch und ganz neu besprochen werden. Eine Alternative zu einer schwarz-roten Koalition gibt es nach der Bundestagswahl allerdings auch nicht, wenn Kooperationen mit der AfD und Minderheitsregierungen weiter ausgeschlossen bleiben.

Möglichkeit 4: Einigung scheitert im Bundestag

Theoretisch ist auch die Variante möglich, dass die Parteien sich zwar auf einen Kompromiss einigen, aber der Vorschlag bei der Abstimmung im alten Bundestag scheitert. Gemeinsam haben Union, SPD und Grüne 31 Stimmen mehr, als sie für eine Zwei-Drittel-Mehrheit brauchen.

Diese Polster dürfte ausreichen, um Krankheitsfälle bei den Abgeordneten ausgleichen zu können. Die Chance, dass die Fraktionen ansonsten geschlossen abstimmen, dürfte relativ hoch sein. Vor allem dann, wenn die Abstimmung namentlich stattfindet.

Möglichkeit 5: Bundesverfassungsgericht kippt Einigung

In Karlsruhe sind bereits mehrere Anträge von Abgeordneten der AfD und der Linken eingereicht worden, die mit unterschiedlichen rechtlichen Begründungen darauf zielen, die Verabschiedung des Pakets zu stoppen. Auch eine BSW -Abgeordnete klagt mittlerweile mit einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht.

Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen)

Eine Entscheidung der Verfassungsrichter steht noch aus. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge warnte am Donnerstag im ARD -"Morgenmagazin" davor, mehrere Änderungen am Grundgesetz im Eilverfahren zu beschließen, während der neue Bundestag bereits gewählt sei. "Wir gehen hier erhebliche Risiken ein mit diesem Weg" , sagte Dröge.

Einige Juristen sehen jedoch keine Bedenken. "In der Sache verfügt der Bundestag bis zu seiner letzten Sitzung über alle ihm zustehenden Kompetenzen einschließlich der Kompetenz, verfassungsändernde Gesetze zu beschließen" , schrieb der Verfassungsrechtler Hanno Kube in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme. Dem schloss sich Rechtsprofessorin Sina Fontana an.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Zeit drängt: In einer zweiten Sondersitzung in der kommenden Woche soll über das Vorhaben abgestimmt werden. Nur so könnte es noch rechtzeitig am 21. März in den Bundesrat gelangen.

Mit dem neu gewählten Bundestag, der sich am 25. März konstituieren soll, würde die Union mit der SPD nicht die für Verfassungsänderungen notwendige Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten im Bundestag zusammenbekommen. Selbst dann nicht, wenn die Grünen mitstimmen. Das geht nur mit dem alten Bundestag.

Unsere Quellen: