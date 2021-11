Booster für alle ab 18: So steht es um die Impfkapazitäten

Kommunales Engagement

Gute Nachrichten für alle, die bei Hausärzten keine Termine bekommen: In mehreren Städten in NRW wird das Impfangebot wieder hochgefahren. So öffnet zum Beispiel am Mittwoch in Ennepetal das Impfzentrum für den Ennepe-Ruhr-Kreis. 600 Impfungen sollen pro Tag möglich sein. Die Impfung erhält man an sieben Tagen in der Woche, mit und ohne Termin.

In Mönchengladbach öffnet das Impfzentrum an den nächsten Samstagen. Dortmund will mehrere Impfbusse einsetzen, auch auf dem Weihnachtsmarkt. Einige Städte hatten sich feste Impfstellen bereits vom Gesundheitsministerium genehmigen lassen, darunter Bochum, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Köln und Wuppertal.